«الصحة العالمية»: عودة انتشار فيروس «كورونا» في وسط وشرق أوروبا

قال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج، اليوم الخميس، إن دول وسط وشرق أوروبا تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، وارتفاع حالات الإصابة الجديدة في العديد من دول غرب أوروبا.

وأضاف هانز كلوج - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - "أن ما تشهده مستشفياتنا والطواقم الطبية من ضغط مستمر جراء الوباء لا يقابل بأعمال تضامن وتعاون طبي بين جيراننا الأوروبيين.. ومع ذلك، بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، لا ينبغي أن تكون أنظمتنا الصحية في هذا الوضع".