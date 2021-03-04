دبيبة ينتهي من اختيار أعضاء الحكومة الليبية الجديدة

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، بأن رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد دبيبة، انتهي من اختيار أعضاء حكومته وقام بتسليم القائمة لمجلس النواب، حسبما نقلت شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها.
وكان دبيبة، قد أكد، في وقت سابق، على "نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة بشفافية تامة شاهدها الليبيون عبر التلفاز ووسائل الإعلام المختلفة".
وأضاف دبيبة "نطمئن الشعب الليبي بأن إنجاز المرحلة الأولى من خريطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة".
وأكد بأنه يعول على الليبيين واستيعابهم "لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة"، وفقا للبيان.
وفي وقت سابق، دعا 84 عضوا بمجلس النواب الليبي، إلى الإسراع بعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، التي من المتوقع أن يتم تقديمها اليوم الخميس.
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