ردود الأفعال الإسرائيلية على قرار محكمة الجنايات الدولية

تصدرت ردود الأفعال الإسرائيلية الرسمية، على قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت القناة الـ13 العبرية، اليوم الخميس، أن كافة الجهات الرسمية في إسرائيل، أعربت عن رفضها لقرار محكمة لاهاي، لفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وبحسب القناة العبرية، أعرب رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، عن رفضه للقرار قائلا: "إن "قرار محكمة لاهاي بفتح تحقيق ضد إسرائيل، هو قرار مرفوض، ومن حقنا حماية مواطنينا".

وقالت القناة، إن رئيس الوزراء نتنياهو أعرب عن شجبه للقرار، واصفا إياه بالقرار السخيف، والمعادي للسامية، وطالب المحكمة بالحديث عن جرائم الحرب في سوريا.

أما وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس فقال عن القرار إنه "جائزة للإرهاب والتنظيمات الإرهابية"، مضيفا أن "على الفلسطينيين أن يستوعبوا أن الصراع بيننا لن يتم حله إلا من خلال المفاوضات".

بدروه صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي: أنه لن يسمح بتعرض العاملين بالجيش الإسرائيلي لأي مخاطر قانونية.

ووفقا للقناة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، إن "قرار محكمة لاهاي لن يسهم إلا زيادة حالة التوتر بيننا والفلسطينيين، واتساع النزاع".

هذا وكشفت قناة "كان" العبرية، أن إسرائيل هددت السلطة الفلسطينية بعدم التعاون من قرار محكمة لاهاي، وان ذلك سيؤدي الى تتضرر الكثير من المصالح المشتركة بينهما.

وفي السياق، أفادت القناة، أن وزير الخارجية الأمريكي استنكر قرار محكمة لاهاي بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، معتبرا انه لا يوجد صلاحيات للمحكمة بهذا الشأن.