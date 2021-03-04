العراق.. مجلس الوزراء يقرر شراء لقاحات كورونا من الشركات المصنعة مباشرة

قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم، الخميس، التعامل بشأن شراء اللقاحات مع الدول والشركات المصنعة مباشرة، ومنع التعامل مع الشركات الوسيطة.

ووفقا لـ"السومرية نيوز"، أكدت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء أن القرار تضمن أن يكون التعاقد بشكل مباشر من وزارة الصحة مع شركة "سينوفارم" الصينية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأوضح سفير جمهورية العراق في روسيا صلاحية توقيع المحاضر والعقود المتعلقة بتوريد لقاحات "كوفيد – 19" من شركة "Sputnik" وشركة "R Pharm" إلى العراق وإكمال الإجراءات اللازمة بعد مراجعتها من وزارة الصحة بحسب السياقات المعتمدة وإقرارها من الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية.

وجاء القرار بناءً على ما عرضه وزير الصحة عرضًا طارئًا خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية.