إثيوبيا في وجه المدفع.. قرار عاجل من الأمم المتحدة ضد جرائم حرب في تيجراي

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إثيوبيا، اليوم الخميس، لتسهيل دخول مراقبي الأمم المتحدة لإقليم تيجراي، للتحقيق في تقارير عن أعمال قتل وعنف جنسي مستمرة، قد تصل إلى مستوى جرائم حرب.
وقالت في بيان، إنه تم تحديد أطراف متعددة في الصراع، باعتبارها من المرتكبين المحتملين لهذه الأفعال، بما في ذلك قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية، وقوات أمهرا الإقليمية والميليشيات المتحالفة معها.
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