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الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم تسعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربيةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم تسعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا " أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب نابلس وبلدتي الخضر وحوسان ببيت لحم وبلدة العيسوية بالقدس المحتلة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت تسعة منهم. وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت أمس ستة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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