أخبار اليمن : قصف شركة أرامكو السعودية بصاروخ باليستي

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قصف شركة أرامكو السعودية بصاروخ باليستي

استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية فجر اليوم شركة أرامكو السعودية في جدة. قصف شركة أرامكو السعودية بصاروخ باليستياستهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية فجر اليوم شركة أرامكو السعودية في جدة. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية استهدفت شركة أرامكو السعودية في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2. وأكد أن استهداف شركة ارامكو حقق إصابة دقيقة .. لافتا إلى أن الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار والعدوان على الشعب اليمني.

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