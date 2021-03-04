أخبار اليمن : شهيد و4 جرحى بعدوان سعودي على صعدة وصنعاء

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شهيد و4 جرحى بعدوان سعودي على صعدة وصنعاء

استشهد مواطن وأصيب 5 آخرين بنيران حرس الحدود وغارتين للطيران في محافظتي صعدة وصنعاء خلال الـ24 ساعة الماضية. شهيد و4 جرحى بعدوان سعودي على صعدة وصنعاءاستشهد مواطن وأصيب 5 آخرين بنيران حرس الحدود وغارتين للطيران في محافظتي صعدة وصنعاء خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 184 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وقرب شارع الخمسين ، و35 خرقاً بقصف مدفعي و120 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وتضمنت الخروقات 14 غارة لطيران تجسسي على كيلو 16 والفازة والدريهمي وتحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والفازة والدريهمي والجبلية. وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة. وأشار المصدر إلى إصابة طفلة ونفوق عدد من المواشي بغارتين لطيران العدوان أثناء رعيها للأغنام في منطقة الوتدة بمديرية خولان الطيال في محافظة صنعاء. وشن طيران العدوان سبع غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، كما شن أربع غارات على مجازة الشرقية في عسير.

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