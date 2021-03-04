أخبار اليمن : هجوم خاطف يستهدف قاعدة الملك خالد في العمق

هجوم خاطف يستهدف قاعدة الملك خالد في العمقنفذ سلاح الجوي اليمني المسير فجر اليوم هجوماً خاطفاً على قاعدة الملك خالد في العمق السعودي.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرة نوع قاصف 2K، هدفا مهما في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط.

وأكد أن الاستهداف حقق إصابة دقيقة .. مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي رداً على تصعيد الأعداء واستمرار الحصار والعدوان على الشعب اليمني.

وكان سلاح الجو المسير استهدف مساء الثلاثاء مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة قاصف 2K وحقق إصابة دقيقة