بينها أبوظبي ودبي.. أكثر المدن جذبا للعمال الأجانب في 2021

كشف استطلاع للرأي شمل أكثر من 200 ألف شخص، أكثر البلدان والمدن جذبا للعمال الأجانب في عام 2021، من بينها مدينتين عربيتين.

وأجري الاستطلاع خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر وديسمبر 2020، من قبل شركة الاستشارات الإدارية "Boston Consulting Group" وتحالف التوظيف العالمي "The Network".

وشمل المسح 209 آلاف شخص من 190 دولة من مختلف بقاع العالم، وذلك بهدف معرفة المدن التي يفضلون الانتقال إليها والعمل فيها.

وقال مؤلفو التقرير إن الولايات المتحدة لم تعد تجذب العمال الأجانب كما كانت من قبل "بسبب الاضرابات الاجتماعية والسياسات القومية والاستجابة الوبائية غير المتسقة"، إلا أنها ما تزال ضمن قائمة أكثر البلدان جذبا للعمال الأجانب.

وفيما يلي أكثر المدن جذبا للعمال الأجانب، خلال العام الجاري، فقد ضمت القائمة مدينتين عربيتين، هما أبوظبي ودبي.

1- لندن، بريطانيا

2- أمستردام، هولندا

3- دبي، الإمارات العربية المتحدة

4- برلين، ألمانيا

5- أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

6- طوكيو، اليابان

7- سنغافورة

8- نيويورك، الولايات المتحدة

9- برشلونة، إسبانيا

10- سيدني، أستراليا

أما فيما يخص أكثر البلدان جذبا للعمال الأجانب:

1- كندا

2- الولايات المتحدة

3- أستراليا

4- ألمانيا

5- المملكة المتحدة

6- اليابان

7- سويسرا

8- سنغافورة

9- فرنسا

10- نيوزيلاندا