مسؤول كردى لأبو الغيط: نثق بقدرة الجامعة العربية على دعم استقرار العراق

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى فى القاهرة شيركو حبيب، إن الكرد وقيادات الحزب الديمقراطى يثقون بقدرة الجامعة العربية على دعم استقرار العراق وإرساء السلام بين كافة مكوناته، مشيرا إلى ضرورة أن تلعب الجامعة دورها فى لم الشمل العراقى.





وهنأ حبيب ببرقية خاصة، اليوم الخميس، الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على تجديد الثقة به وإعادة انتخابه بالإجماع، متمنيا له التوفيق "فى استثنائية تمر بها المنطقة".

وأشار حبيب إلى أن العراق يمر بمشكلات لا يحسد عليها، وتتمنى كافة مكوناته الاستقرار فى بلد ديمقراطى فيدرالى تتمتع فيه كافة القوميات بحقوقها داخل وطن تعددى تحت مظلة الدستور الذى أقرته أكثرية الشعب، موجها رسالته لأبو الغيط "واثقون من جهودكم ومحاولة الجامعة من أجل إرساء السلام والاستقرار فى العراق بما يضمن الحقوق الدستورية لكافة أطراف الشعب العراقى".

وحمل حبيب تهنئة مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى فى القاهرة والحزب فى أربيل بقيادة الزعيم مسعود بارزاني، إلى أبو الغيط، مؤكدا أنه "مع كل الخطوات التى تتخذها الجامعة لتدعم توفير العيش الكريم لكافة العراقيين بغض النظر عن القومية أو المذهب، على أساس التوازن والشراكة الحقيقة دون تهميش أى مكون من مكوناته".