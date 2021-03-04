وهنأ حبيب ببرقية خاصة، اليوم الخميس، الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على تجديد الثقة به وإعادة انتخابه بالإجماع، متمنيا له التوفيق "فى استثنائية تمر بها المنطقة".
وأشار حبيب إلى أن العراق يمر بمشكلات لا يحسد عليها، وتتمنى كافة مكوناته الاستقرار فى بلد ديمقراطى فيدرالى تتمتع فيه كافة القوميات بحقوقها داخل وطن تعددى تحت مظلة الدستور الذى أقرته أكثرية الشعب، موجها رسالته لأبو الغيط "واثقون من جهودكم ومحاولة الجامعة من أجل إرساء السلام والاستقرار فى العراق بما يضمن الحقوق الدستورية لكافة أطراف الشعب العراقى".
وحمل حبيب تهنئة مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى فى القاهرة والحزب فى أربيل بقيادة الزعيم مسعود بارزاني، إلى أبو الغيط، مؤكدا أنه "مع كل الخطوات التى تتخذها الجامعة لتدعم توفير العيش الكريم لكافة العراقيين بغض النظر عن القومية أو المذهب، على أساس التوازن والشراكة الحقيقة دون تهميش أى مكون من مكوناته".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول كردى لأبو الغيط: نثق بقدرة الجامعة العربية على دعم استقرار العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.