وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن الجرندى نقل لأبو الغيط تحيات وتقدير الرئيس قيس سعيد وتهنئته للأمين العام على انتخابه لفترة ولاية ثانية، وأكد على التزام تونس بمواصلة دورها فى إطار الجامعة لدعم كل ما يعزز من العمل العربى المشترك ويمكن الجامعة من تفعيل جهودها فى سبيل معالجة الأزمات والتحديات التى تواجه المنطقة العربية.
أضاف المصدر أن أبو الغيط عبر من ناحيته عن تقديره للدور الهام الذى تقوم به تونس فى إطار منظومة العمل العربى المشترك، وكذا الجهد المقدر الذى تضطلع به حالياً بصفتها العضو العربى فى مجلس الأمن دفاعاً عن المصالح العربية وتعظيماً للتعاون العربى الأممى الهادف إلى تسوية أزمات المنطقة.
كما تداول أبو الغيط مع الجرندى حول آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث اتفقا على أهمية تعزيز دور دول الجوار الليبى والجامعة العربية من أجل مرافقة الأشقاء الليبيين فى هذه المرحلة الهامة من عملية الانتقال التى تمر بها البلاد، وخاصة عقب اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، والاستعدادات القائمة لمنح الثقة لها، والحاجة إلى استكمال بقية الاستحقاقات التى تفضى إلى تنظيم وعقد الانتخابات الوطنية التى توافق الليبيون على إجرائها نهاية العام الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط ووزير الخارجية التونسى يبحثان سبل تعزيز العمل العربى المشترك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.