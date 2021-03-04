العراق: العمليات المشتركة تحسم مسألة الاستثناءات خلال حظر التجوال

أصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الخميس، بيانا بشأن الاستثناءات الممنوحة أوقات حظر التجوال الشامل والجزئي.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنح الاستثناءات للإعلاميين، تقرر اعتماد تمديد العمل بالباجات التعريفية الخاصة بالإعلاميين والتي جرى توزيعها الأسبوع الماضي حتى يوم الخميس القادم الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري".

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قد حددت الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الوقائي الجزئي والكلي وهي القوات الأمنية والكوادر الصحية والإعلاميين والكوادر الخدمية والعجلات التي تحمل مواد غذائية وخضروات وقد خولت اللجنة قيادة العمليات المشتركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

كما دعت قيادة العمليات المشتركة الجميع الى الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في إجراءات الصحة والسلامة بالتعاون مع القوات الامنية المنفذة لإجراءات حظر التجوال الوقائي حفاظًا على سلامتهم.