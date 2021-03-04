بسبب تفشي كورونا.. إغلاق بلدة عربية بشكل كامل لمدة أسبوع

قرّر محافظ نابلس الفلسطينية اللواء إبراهيم رمضان اغلاق محافظة نابلس بشكل تام لمدة أسبوع باستثناء الصيدليات فقط على أن تعمل المخابز ثلاثة أيام في الأسبوع ابتداء من يوم السبت القادم .

وقال "رمضان" في مؤتمر صحفي عقده بمقر المحافظة اليوم أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا كبير والمؤشر الأهم هو نسبة إشغال المستشفيات في القطاع الحكومي والخاص وصلت إلى الحد الأقصى.

وأعلن محافظ نابلس أن قرار الإغلاق سيكون شاملا وتاما على أن تفتح المحلات التجارية أبوابها يوم غد لتزود المواطنين بالمواد الغذائية .

وأضاف المحافظ أن قرار الإغلاق يشمل اغلاق كافة المحلات التجارية والصناعية بشكل كافة ووقف التنقل بين القري والمدينة ووقف المواصلات الداخلية بشكل كامل .

واكد ان المخابز ستفتح ثلاثة أيام في الأسبوع فقط وهي ايام الاحد والثلاثاء والخميس فيما ستفتح الصيدليات فقط .

وطالب محافظ نابلس إلى التزام المواطنين بالتعليمات الصحية وأكد أن نابلس فقدت يوم أمس شاب وفتاة من نابلس بسبب إصابتهم بفيروس كورونا في العشرينات من العمر لم يكن يعانوا من أية أمراض مؤكدا أن هذا الفيروس بات لا يقتصر على اي فئة عمرية قائلا نتفهم الاوضاع الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطنين ولكن هذا القرار جاء بتوصيات مختلفه من الجهات المختصة والصحية في محافظة نابلس .