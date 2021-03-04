البحرين توقع على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة

وقع الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، وبحضور الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وقع على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة أن هذه الخطوة تجسد ما تحظى به المرأة من اهتمام ورعاية كبيرة ودائمة من لدن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل البحريني رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والذي مكن المرأة البحرينية من تبوؤ المناصب القيادية في مختلف المجالات.
وأضاف الشيخ حمود أن التوقيع على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يعد إنجازًا هامًا يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات في مجال دعم وتمكين المرأة بشكل عام، والمرأة البحرينية بشكل خاص، كما أنه يجسد نهج مملكة البحرين في تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وحرصها الدائم على توفير كل الدعم والمساندة للمرأة.
وأعرب سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية عن تقدير مملكة البحرين للدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مواقع صنع واتخاذ القرار كونها شريك فاعل ورئيسي إلى جانب الرجل في تعزيز المسيرة التنموية بكافة المجتمعات، معبرًا عن شكره وتقديره للدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على ما يبذله من جهود ملموسة في تطوير آليات عمل منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
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