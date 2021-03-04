أردوغان يمارس الإكراه النفسي ضد المعارضة ويتهمها بالإفلاس وعدم التجانس

جدد الرئيس التركي رجب أردوغان هجومه على حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، متهمًا إياه بالإفلاس وعدم التجانس والتكامل والسرقة والتحرش، وضعف قواه العقلية، قائلًا إنه "بهذه الذهنية وتلك العقلية لن يكون هناك مكان لحزب يدعى الشعب الجمهوري في مستقبل تركيا".

جاء ذلك ـ بحسب موقع " تركيا الأن" ـ خلال كلمة أردوغان في الاجتماع الموسع لرؤساء المقاطعات التابعة لحزب العدالة والتنمية، اليوم، الخميس. وقال أردوغان، "لقد أظهرنا أننا لا نظير لنا من حيث التجانس والتكامل مع أمتنا، حيث وصل عدد الأعضاء لدينا إلى ما يقرب من 11.5 مليون عضوا " .

ووفقًا للموقع، جاءت الكلمة كلها هجومًا على المعارضة، إذ واصل أردوغان الهجوم على حزب الشعب الجمهوري، قائلًا "لقد وقع حزب الشعب المتورط في السرقة والتحرش في مشكلته الخاصة، إن التفكير الذي يرى الطريق نحو السلطة يتحقق بالوصاية والانقلاب والدعم الخارجي محكوم عليه بالانهيار، قد نضطر إلى الرد عليه من أجل إظهار الوجه الحقيقي لهذا الحزب، نرى من الآن أنه لا مكان لهذا الحزب في مستقبل تركيا".

وفي نظرة تحدي للمعارضة وغض الطرف عن المشاكل التي يعج بها المجتمع التركي، قال أردوغان" انتهى عصر معارضة جميع الأعمال والمشاريع التي نطورها، فالإصلاحات التي أجريناها في السنوات الماضية هي ملحمة في حد ذاتها، لقد جلبنا نظام الحكم الرئاسي إلى بلادنا، ودشنا خطة عمل حقوق الإنسان، وسوف نعلن خطة الإصلاح الاقتصادي الأسبوع المقبل، فماذا يعني إظهار حزب الشعب لتركيا على أنها جبال من القمامة؟".

يُشار إلى أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية حادة، ولكن أردوغان يزعم أن أنقرة من بين الدول القليلة التي أظهرت نموا في فترات الأزمة الصحية العالمية، من خلال خطوات التنمية المزعومة.