الخارجية الروسية: الولايات المتحدة ستعتبر كل من ينافسها خصما لها

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستعتبر أية دولة خصمًا لها إذا كانت هذه الأخيرة منافسة لها في أي مجال كان.
وأضافت زاخاروفا - تعليقًا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن حول خصوم واشنطن - أن الولايات المتحدة ستعتبر كل من سينافسها في أي مجال عدوًا رئيسيًا بالنسبة لها.
وأوضحت أن ردع روسيا يهدف إلى منعها من الفرصة للتنافس على قدم المساواة والتقدم على الولايات المتحدة في مجال ما، ومثلا في الساحة الدولية وعلى أساس القانون، لافتة إلى أن الصين تواجه نفس المشكلة مع الولايات المتحدة.
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