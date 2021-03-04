نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول للجامعات السودانية 2021 لإعلان حدود الكليات وشواغر الجامعات للتقديم الخاص في المقال التالي
يبحث العديد من الأشخاص عن موعد إعلان وزارة التعليم العالي السودانية لنتيجة القبول بالجامعات السودانية 2021، ومن المعروف أنه مرحلة هامة جدا في حياة الطلاب بعد تخرجهم من المدرسة الثانوية، وينتظروا نتيجة القبول بالجامعات بفارغ الصبر لتحديد مستقبلهم، ومن الجدير بالذكر أن التطبيق كان متاح لجميع الطلاب، للتقديم داخل أو خارج دولة السودان في هذه الجامعات.
نتائج القبول العام للجامعات السودانية الدور الأول
لم يتم الإعلان عن نتائج القبول بالجامعات السودانية لطلبة الدرجات السودانية، ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة القبول للدور الأول خلال الفترة القادمة، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم السودانية، حيث يتم تحديد موعد معين للمؤتمر الصحفي يتم فيه الإعلان عن معدلات القبول للدورة الأولى بجانب تحديد موعد التقديم للقبول الخاص والجولة الثانية.
نتيجة القبول العام للجامعات السودانية الدور الأول 2021
بعد قيام طلاب الشهادة السودانية بالتقديم الإلكتروني خلال موقع وزارة التربية والتعليم في السودان، وبعد ملء الإستمارة الإلكترونية الخاصة بالرغبات، بدأت الوزارة في متابعة الإستمارات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني بواسطة فرزها، ويتم توزيع الطلاب وفقا للنسب التي أعلنتها الجامعات، والتي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي، حيث أنه سيتم تحديد نسب القبول والأعداد المقبولة في الجامعات السودانية، وسيتم تحديد موعد التقديم الخاص والدور الثاني خلال الموقع.
طريقة الإستعلام عن نتيجة القبول بالجامعات السودانية admission.gov.sd
قدمت وزارة التعليم العالي السودانية العديد من الجهود لتسهيل عملية التقديم للطلاب والحد من انتشار فيروس كورونا، وبدأ التقديم في هذه الجامعات يوم 2 فبراير ويستمر حتى 14 فبراير، ولم يتم الإعلان عن نتيجة القبول وموعدها في الجامعات السودانية، ولكن سيتم ذلك بعد عشرة أيام من اكتمال عملية التقديم، ويمكن اتباع عدة خطوات لمعرفة نتيجة القبول في هذه الجامعات إلكترونيا عن طريق:
- الدخول على الموقع الرسمي للتقديم الخاص بوزارة التعليم للاستعلام عن النتيجة.
- قم باختيار نتائج القبول من القائمة الموجودة أمامك.
- اختر نوع القبول الممثل في الآتي، العام أو الخاص أو الحكومي، شواغر الدبلوم الحكومي، شواغر التقديم الأهلي، الوافدين.
- اكتب رقم الإستمارة واضغط على إرسال.
- ستظهر لك جميع المعلومات والتفاصيل التي تتعلق بالطالب.
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