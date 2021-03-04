الصحة العالمية تعلن عن عودة كورونا بأوروبا
علنت منظمة الصحة العالمية اليوم، إن وسط وشرق أوروبا تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع حالات الإصابة الجديدة في العديد من دول غرب أوروبا.
وقال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا هانز كلوج للصحفيين، "إن منظمة الصحة العالمية تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في وسط وشرق أوروبا، فضلا عن ارتفاع حالات الإصابة الجديدة في العديد من دول غرب أوروبا".
وتابع كلوج قائلا، "إن ما تشهده مستشفياتنا والطواقم الطبية من ضغط مستمر (جراء الوباء) إلايقابل بأعمال تضامن وتعاون طبي بين جيراننا الأوروبيين. ومع ذلك، بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، لا ينبغي أن تكون أنظمتنا الصحية في هذا الوضع".
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