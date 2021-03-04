قرار سعودي جديد خاص بـ المساجد بسبب كورونا

أعلنت هيئة الشئون الإسلامية السعودية، اليوم الخميس، إغلاق 12 مسجدا بشكل مؤقت في 5 مناطق، بعد ثبوت إصابة 12 شخصا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من المصلين.

ووصل إجمالي عدد المساجد التي تقرر إغلاقها في 25 يوما، 208 مساجد.

وتم فتح 188 من هذه المساجد، وذلك عقب الانتهاء من حملة التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة و336 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة.

وأعلنت الوزارة عن إعطاء ‏أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن من خلال 405 مواقع للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

ودعت الوزارة السعودية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، الجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح.

وقال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، إنه سيتم توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل مجاني.