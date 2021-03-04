أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة جنوب البلاد.
وقال الجيش كما أوردت مواقع إسرائيلية، إن زورقا إسرائيليا اخترق أمس المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة أربع دقائق، وألقى عناصره قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.
وأضاف أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زورق إسرائيلي يخترق مياه لبنان الإقليمية في رأس الناقورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.