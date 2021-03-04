زورق إسرائيلي يخترق مياه لبنان الإقليمية في رأس الناقورة

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة جنوب البلاد.

وقال الجيش كما أوردت مواقع إسرائيلية، إن زورقا إسرائيليا اخترق أمس المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة أربع دقائق، وألقى عناصره قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

وأضاف أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.