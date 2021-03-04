فريق الطوارئ في عجمان يقدم خدمات فحص كورونا لأفراد المجتمع

أطلق فريق الأزمات والكوارث والطوارئ في عجمان، مبادرة «نصلكم لصحتكم» بالتوجه إلى فئات مختلفة من المجتمع لتقديم خدمات فحص «كوفيد 19»، وذلك بالتنسيق بين شرطة عجمان والمنطقة الطبية ودائرة البلدية والتخطيط، وذلك في إطار اهتمامه بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين في إمارة عجمان ولحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا وللحد من انتشاره.

ووفقا لصحيفة الخليج الإماراتية تتضمن المبادرة توجه فريق العمل الذي يتضمن طاقمًا طبيًا مختصًا لإجراء فحوصات مجانية للأفراد في مناطق مختلفة وفي المناطق السكنية من الإمارة، وذلك للتسهيل على أفراد المجتمع الحصول على خدمات الفحص بالوصول إليهم، اختصارا للوقت والجهد من دون التوجه إلى مراكز الفحص تخفيفًا للازدحام، وحماية لكبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة.

ويدعو فريق الأزمات والكوارث والطوارئ الجمهور إلى الإقبال والتعاون مع فريق الفحص لضمان سلامة وصحة الجميع، والتكاتف للحد من انتشار كورونا والوقاية منه.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 235,797 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية ‎ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,742 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 402,205 حالات.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 17 حالة مصابة. وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,286 حالة.