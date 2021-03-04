الجيش العراقي يرسل تعزيزات عسكرية لتأمين زيارة بابا الفاتيكان

أفاد مصدر أمني عراقي، بوصل تعزيزات عسكرية من الجيش العراقي إلى محافظة ذي قار قادمة من محافظة نينوى لتأمين زيارة بابا الفاتيكان.

وقال مصدر لقناة (السومرية نيوز)، اليوم /الخميس/ - "إن قوة عسكرية من فوج مغاوير فرقة 15 وصلت إلى محافظة ذي قار قادمة من محافظة نينوى لتأمين الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان إلى محافظة ذي قار".

وأضاف أن القوة التابعة للجيش العراقي، تمركزت في قاعدة الإمام علي الجوية، وأن هذه القطعات قد سبقتها قوة من الفوج الرئاسي أمس إلى المحافظة.