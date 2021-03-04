أخبار اليمن : إصابة 3 مواطنين بنيران سعودية بشدا صعدة

دوت الخليج -

إصابة 3 مواطنين بنيران سعودية بشدا صعدة

أصيب ثلاثة مواطنين اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة. إصابة 3 مواطنين بنيران سعودية بشدا صعدةأصيب ثلاثة مواطنين اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن الجيش السعودي استهدف مناطق آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية بالقصف الصاروخي والمدفعي ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين. وأشار المصدر إلى أن المناطق الحدودية تتعرض بشكل مستمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف منازل المواطنين ومزارعهم .



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