الصين تهدى الجامعة العربية لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها استلمت اليوم الخميس، شحنة من المستلزمات الطبية تحتوى على لقاحات فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، كمنحة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية إلى الجامعة، وذلك فى مراسم أقيمت بمقر الأمانة العامة بحضور السفير حسام زكى الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، والسيد لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن السفير الصينى، أكد خلال هذه المناسبة أن الجانبين الصينى والعربى شريكان استراتيجيان وتربطهما علاقة صداقة وثيقة وتعاون ممتدة وخاصة فى المجال الصحي، معرباً عن اهتمام الجانب الصينى بتقديم هذا الدعم للجامعة العربية ودولها الأعضاء والعمل على تمكين الدول النامية وإمدادها باللقاحات التى تحتاجها، وذلك فى إطار الجهود المشتركة لمكافحة الجائحة. ومن جانبه، أعرب السفير حسام زكى، عن خالص شكر وتقدير الأمانة العامة لجمهورية الصين الشعبية على تلك الشحنة القيمة، وهو الأمر الذى يؤكد على حرص الصين على دعم الجامعة والارتقاء بقدراتها فى مواجهة وباء كورونا ويعكس مدى التكاتف والتضامن بين الجامعة العربية والجانب الصينى فى معالجة التحديات الناجمة عن الجائحة، كما يعبر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات خاصة فى ظل الظروف الصحية الراهنة التى تمر بها دول العالم. ومن جهة أخرى، قام السفير الصينى بنقل تهانى السيد وانج يى مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية إلى السيد أحمد أبو الغيط، بمناسبة انتخابه أميناً عاماً للجامعة العربية لفترة ولاية ثانية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح فى قيادته للأمانة العامة فى الفترة القادمة.

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