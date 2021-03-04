بسبب كورونا.. المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية لـ 10 أبريل

جدة - نرمين السيد - ومنح القرار وزارة الداخلية المغربية، اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة بما يتلاءم مع تطورات الوضع الوبائي، فضلا عن منح صلاحيات للمسؤلين المحليين فى الأقاليم والمحافظات لاتخاذ جميع الاجراءات التنفيذية التى يستلزمها حفظ النظام العام، وخاصة الصحة العامة.

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