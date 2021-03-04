البيت الأبيض يقطع بثا مباشرا لبايدن

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن بايدن، لم يعقد حتى الآن مؤتمرا صحفيا رسميا منذ توليه المنصب الرئاسى قبل 6 أسابيع، فى 20 يناير.
وأضافت "لقد أجاب على أسئلة المراسلين والصحفيين، ولكن بطريقة محدودة.. مما أدى إلى إحباط منتقديه الذين يطالبون بأن يكون أكثر صراحة".
ومساء الأربعاء، شارك الرئيس الأمريكى فى تجمع للديمقراطيين فى مجلس النواب، عقد بشكل افتراضى بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وبعد تقديمه من طرف نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب، تحدث بايدن عن عدد من المواضيع المتعلقة بالاقتصاد وكورونا.
وبعدها قال: "أنا سعيد بتلقى الأسئلة، إذا كان هذا ما يفترض بى فعله". وفى تلك اللحظة انقطع البث المباشر بشكل غير مفهوم، حسب وصف "ديلى ميل".
وذكرت تقارير إعلامية أن سلفيه دونالد ترامب وباراك أوباما عقدا مؤتمرا صحفيا فى هذه المرحلة من رئاستهما، حيث عقد أوباما ندوة بعد 20 يوما من تنصيبه، وترامب بعد 27 يوما.
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