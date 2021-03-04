لبنان تفتح حدودها .. بيان عاجل من الأمن العام اللبناني

أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بيانا عاجلا بشأن السماح بدخول مواطنيها القادمين من سوريا في ظل تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فقد ذكر البيان "إستنادا الى قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس "كورونا" ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، السماح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين.
ونوه البيان الي ان تاريخ السماح بالعودة هو العاشر من مارس الجاري إعتبارا من الساعة 9:00 وحتي الساعة 6 مساء.
فيما اشترط البيان حيازة الراغبين في العودة على فحص PCR نتيجته سلبية ولا تزيد مدته عن 96 ساعة من سوريا، على أن يخضعوا مجددا لفحص PCR على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة العامة.
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