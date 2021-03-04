السودان.. قرار عاجل بشأن نظام الحكم في البلاد || تفاصيل

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي اليوم، المرسوم الدستوري رقم" ٦ " لسنة ٢٠٢١م بإنشاء نظام الحكم الإقليمي " الفيدرالي " بالسودان.
بحسب البيان الصادر عن المجلس السيادي الانتقالي؛ فقد نص المرسوم الدستوري على تطبيق نظام حكم الأقاليم "الفيدرالي " عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها ،هياكلها، اختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة ،بما لا يتعارض مع إتفاق جوبا لسلام السودان ٢٠٢٠م.
كما طالب المرسوم الدستوري جميع الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
وأشار البيان إلى أن صدور المرسوم يأتي بناء على المرسومين الدستوريين ٣٨ و٣٩ لسنة ٢٠١٩م ، وعملا بأحكام المادة ٧٩ من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م ( تعديل) ٢٠٢٠م مقروءة مع المادة ١٠ (٢) من الباب الأول من اتفاق جوبا لسلام السودان ٢٠٢٠م والمادة ١٨ (١) من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة الإنتقالي لسنة ٢٠١٩م.
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