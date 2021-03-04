كشفت مصادر إلى فضائية الشرق السعودية عن تعيين قطر فهد بن راشد المريخي وزيرا مفوضا وقائما بأعمال السفير لدى القاهرة.
ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، على سعي قطر لعودة العلاقات مع مصر إلى دفئها، وأن تكون العلاقات طيبة ومتينة بين الدولتين.
وقال وزير الخارجية القطري على هامش مشاركته في اجتماع الجامعة العربية: "لقائي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري اتسم بالإيجابية والتفاؤل من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها".
كما قدم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التحية والشكر لجمهورية مصر العربية على الجهود التي بذلتها خلال ترؤسها لأعمال الدورة الماضية لمجلس جامعة الدول العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطر تعين قائما بأعمال سفيرها لدى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.