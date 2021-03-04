قفزة كبيرة.. الأردن يسجل 40 وفاة و 5733 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، سجلت السلطات 40 وفاة جديدة و 5733 إصابة؛ خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في الأردن إلى 413350 حالة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 4833، بعد وفاة 40 مصابا.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم الخميس، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 372 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا 1884 حالة.

ووصل إجمالي عدد أسرة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها ليوم الأربعاء إلى 1439، بنسبة إشغال 32%.

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها ليوم الجمعة 173 بنسبة إشغال 18%.

وغادرت 181 حالة جديدة من المستشفيات المعتمدة، وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 867 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 356648 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 51869 حالة.