البرلمان الليبي يعلن موعد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

أكد مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، عدم وجود خطط لتغيير موعد عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة المقرر لها الإثنين المقبل.
وقال البرلمان الليبي وفق ما نقلته العربية السعودية إن دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى عقد جلسة لمنح الثقة إلى الحكومة الجديدة لا تزال قائمة.
وذكر المجلس أن رئيس الحكومة الجديدة انتهى من أسماء حكومته ورفعها إلى رئيس مجلس النواب.
وكان أعضاء في البرلمان الليبي قد طالبوا بتأجيل جلسة منح الثقة إلى الحكومة.
وجاءت دعوة النواب إلى التأجيل، وذلك للتحقيق في مزاعم الرشوة في منتدى الحوار الوطني.
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