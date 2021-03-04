نتيجة قبول الجامعات السودانية من خلال وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نتيجة قبول الجامعات السودانية هو الخبر الذي يترقبه جميع الطلبة والطالبات الحاصلين علي الشهادة السودانية المتقدمين للجامعات العامة والخاصة في السودان، ومن المقرر إعلان النتيجة بشكل رسمي اليوم الخميس الموافق 4 من شهر مارس للعام الحالي 202 ميلادية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، وقد قامت وزارة التعليم العالي بالإشارة إلي انه يمكن لجميع الطلبة و الطالبات من الاستعلام عن نتيجة القبول الخاصة بهم وبزويهم عن طريق رقم الاستمارة الخاصة بالطلاب وبشكل إلكتروني بطريقة سهلة وبسيطة، ومن المعروف أن وزارة التعليم السودانية تم أنشاؤها في عام 1970 ميلادية والهدف منها هو العمل علي وضع أساسيات الدعم لبرامج التعليم المختلفة، كما تعمل علي الاهتمام بالبحث العلمي ومحاولة في الدعم الحقيقي لجميع الطلبة الطالبات لتحقيق المزيد من روح المنافسة و التطور في مختلف المجالات، و وزارة التعليم العالي هي من أهم الوزارات الحكومية التي توجد في السودان وهي المسؤول الوحيد عن جميع مؤسسات التعليم العالي، كما تعمل علي تنظيم عملية التقديم في الجامعات السودانية .

نتيجة قبول الجامعات السودانية

قد قامت وزارة التعليم العالي عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس الموافق 4/3/2021 ميلادية في تمام الساعة الواحدة ظهراً عن الإعلان عن النتيجة عن الدور الأول 2021، ومن خلال المقال سيتم عرض نسب القبول في الجامعات لهذا العام، بجانب الموعد المقرر للطلبة و الطلاب في التقديم بالجامعات بطريقة إلكترونية، كما سيتم الإعلان عن الرسوم الدراسية الخاصة بالجامعات المختلفة في السودان،أما عن طريقة الاستعلام عن نتائج القبول فهي كالتالي:

يتم الدخول علي الموقع الرسمي و الخاص بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي في السودان .

علي الطالب أن يقوم باختيار نوع نتيجة القبول الخاص به.

علي الطالب أن يقوم بكتابة رقم الاستمارة الخاصة به.

الضغط علي أيقونة ” البحث”.

سوف يتم ظهور جميع بيانات النتيجة بتفاصيلها.

شروط الالتحاق بالجامعات السودانية

شروط القبول في الجامعات السودانية المختلفة وهي كالتالي:

علي الطالب تسجيل رغبته في الالتحاق بالجامعة التي يريد الالتحاق بها في استمارة التسجيل الالكترونية.

تقوم الإدارة العامة بالجامعات بتصحيح الأخطاء أثناء عملية التسجيل.