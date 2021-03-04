نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع مؤسسة خليفة الإنسانية الجديد يدشن خدمات إلكترونية جديدة للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن وزير شؤون المجلس للاتحاد، ونائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، أحمد بن جمعة الزعابي، عن إطلاق وتطوير موقع مؤسسة خليفة الإنسانية الجديد من أجل تسهيل الحصول على الخدمات من قبل المواطنين، فقد أصبحت كافة ما تقدمه المؤسسة متاح إلكترونيًا، بالإضافة إلى التسهيل على المراجعين لطلبات الدعم، وإتمام العمل عن بعد فيمكن طلب مساعدة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان إلكترونيًا.

وأشار الزعابي، أن هناك توجهات مستقبلية متعددة تتناسب مع الأدوات الذكية التي تتخذها الدولة وسيلة للتطوير والتحديث، في ظل ما يتطلع إليه ويرسمه سمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان، موضحًا أن الموقع الجديد للمؤسسة يتميز بالعصرية، والخدمات المتعددة المبتكرة، وبعيد كل البعد عن الصعوبة في الاستخدام، كي يتمكن الجميع من استخدامه والوصول إلى كافة الخدمات والمعلومات بسهولة.

الخدمات الإلكترونية في موقع مؤسسة خليفة الإنسانية الجديد

وهناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع مؤسسة خليفة الإنسانية الجديد وعلى رأسها:

تقديم شكوى.

إرسال مقترحات.

طلب مساعدة علاجية.

طلب مساعدة لأصحاب الهمم.

طلب مساعدة لأصحاب الهمم مؤسسة خليفة الإنسانية

ويمكن طلب مساعدة من المؤسسة كي يتم سداد الرسوم الدراسية لذوي الهمم في الإمارات، وخصوصًا من قاموا بالتسجيل في المراكز المختصة، وذلك عن طريق اتباع الإجراءات التالية:

تعبئة الاستمارة المطلوبة، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

عمل دراسة لحالة الطلاب المتقدمين للحصول على المساعدة.

عرض كافة الطلبات على اللجان المختصة للبت فيها ومن ثم عمل رسالة الصرف للطلاب.

يتم أرشفة ملف الطالب في النهاية، ويتم تقديم الخدمة في شهر سبتمبر من كل عام، ولمدة لا تزيد عن ستين يوم فقط.

ويستفيد من هذه الخدمة جميع الطلاب، سواء أكانوا من المواطنين، أو من المقيمين.

طلب مساعدة علاجية

ويمكن تقديم طلب للمساعدة العلاجية من خلال الخطوات التالية:

الحصول على نموذج استمارة طلب العلاج إلكترونيًا، وسيتم إرسال رقم تعريفي للطلب.

ثم يتم استلام الطلب في المؤسسة، والموافقة على الشروط والأحكام ويتم تقديم المستندات والأوراق اللازمة مثل الهوية والجواز وبطاقة الإقامة.

ويمكن تقديم طلب المساعدة العلاجية من خلال موقع مؤسسة خليفة الإنسانية الجديد على مدار العام.