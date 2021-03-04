شرطة الإنتربول تضبط 2400 لقاح ضد فيروس كورونا مزيف في جنوب أفريقيا

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محمد سياف - ابو ظبي - نجحت شرطة الدولية الإنتربول من ضبط 2400 لقاحات ضد فيروس كورونا مزيفة، داخل مستوع قريب من جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وأوضحت منظمة الشرطة الجنائية الدولية أنه تم العثور على 2400 جرعة لقاح مزيفة وسط مجموعة من الكمامات N95 مزيفة أيضًا قادمة من الصين وصلت جنوب أفريقيا، في مستودع قريب من جوهانسبرغ .

وعلق الأمين العام للإنتربول “يورغن سبوك” قائلاً “ما هي إلا قمة جليد عندما يتعلق الأمر بجرائم اللقاحات “أي أن هناك المزيد من الجرائم الخاصة باللقاحات لم تكتشف بعد.

كما عبر عن خوفه من وصول جرعات اللقاح المزيفة إلى البلدان النامية، نتيجة انخفاض العامل الاقتصادي لديها، كما أن بعض اللقاحات تحتاج إلى درجة حرارة معينة، وهي متطلبات لوجستية تتطلب إجراءات وبنية تحتية مختلفة نسبيا.

كما أكد أنه تم إبلاغ دول الأعضاء البالغ عددهم 194 دولة (التي لها تمثيل في منظمة الأمم المتحدة) من وصول الشبكات الإجرامية إلى المستهلكين عبر الإنترنت أو القنوات الاتصال الغير رسمية.

ظهرت في الآونة الأخيرة منظمات إجرامية مستغلة جائحة كورونا وتحاول تطوير وتوزيع لقاحات كورونا مزيفة، بما يمثل تهديدا على الصحة العامة، إذا كانت غير فعالة أو سامة في أسواء الحالات، وذلك عن طريق ملئ العبوات الفارغة، المستخدمة للقاحات فيروس كورونا إذا لم يتم التخلص منها بطريقة صحيحة .

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية، الدول من عصابات بيع اللقاح، التي تستهدف البسطاء مستغلين خوفهم، على صحتهم بعد اكتشاف مثل تلك اللقاحات المزورة في شهر أكتوبر داخل دولة المكسيك .