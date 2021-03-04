إعفاء القروض من الديوان الملكي الأوراق المطلوبة وشروط إعفاء المتوفي

يبحث العديد من المتعثرين ماليًا في سداد ديونهم عن إعفاء القروض من الديوان الملكي وذلك رغبة منهم في التخلص من أعباء القروض والتي لا يستطيعون سدادها، فيلجئون إلى التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون حيث أن الديوان الملكي يقع تحت إشراف مخصص من خادم الحرمين الشريفين وذلك للتأكد من سداد كافة احتياجات المواطنين السعوديين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة التقديم للحصول على إعفاء القروض من الديوان الملكي.إعفاء القروض من الديوان الملكي
يتم إعفاء القروض من الديوان الملكي في بعض الحالات التي قد تعجز عن سداد ديونها وبالتالي فإنهم قد يتعرضون إلى العديد من المشاكل ويمكن التوجه إلى الديوان الملكي ببرقية أو طلب للحصول على إعفاء من سداد بعض أقساط القروض الخاصة بالبنوك أو حتى العفو تمامًا من سداد هذه القروض في بعض الحالات.صيغة خطاب طلب اعفاء من قرض
يمكن للأفراد إرسال طلب إعفاء للديوان الملكي في حالة مرضهم بمرض لا يستطيعون معه العمل لسد هذا القرض وتكون صيغته كالآتي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد،
أتقدم بطلبي هذا إلى سمو ملك السعودية وخادم الحرمين الشريفين
الرجاء من سيادتكم التكرم بإعفائي من سداد باقي القرض المستحق لدي بنك (يتم ذكر البنك) وذلك حيث أنني أصبت بإصابة صحية تعوقني من العمل والمقدرة على سداد القرض الذي قمت بالحصول عليه خلال الفترة (وذكر تاريخ الحصول على القرض) وأريد الحصول على مساعدة مالية لسداد المستحق للبنك. وجعلكم الله عونًا لأبناء شعبكم العظيم.
اسم المرسل/
رقم الجوال/
العنوان/الأوراق اللازمة للحصول على الإعفاء من القرض
- يتم إرفاق صورة من بطاقة الهوية الخاصة بمقدم الطلب.
- يتم إرفاق صورة من التقرير الطبي مفادها العجز عن العمل لسداد المتبقي من القرض.
- إرفاق بحث حالة للحالة مقدمة الطلب وأسرته.
هناك بعض الشروط التي تم وضعها لقبول إعفاء الديوان الملكي المتوفي من سداد الورقة للمستحق من القرض وهي:
- ألا يكون للمتوفي أي تركة أو ميراثًا خلفه للورثة بعد وفاته.
- أن يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمتوفي صحيحة وكافة المعلومات بها كالمسجلة بالفعل بالأوراق الرسمية.
في هذه الحالة يستطيع ورثة المتوفي الحصول على إعفاء من سداد باقي المستحق من القرض على المتوفي.
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يبحث العديد من المتعثرين ماليًا في سداد ديونهم عن إعفاء القروض من الديوان الملكي وذلك رغبة منهم في التخلص من أعباء القروض والتي لا يستطيعون سدادها، فيلجئون إلى التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون حيث أن الديوان الملكي يقع تحت إشراف مخصص من خادم الحرمين الشريفين وذلك للتأكد من سداد كافة احتياجات المواطنين السعوديين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة التقديم للحصول على إعفاء القروض من الديوان الملكي.إعفاء القروض من الديوان الملكي
يتم إعفاء القروض من الديوان الملكي في بعض الحالات التي قد تعجز عن سداد ديونها وبالتالي فإنهم قد يتعرضون إلى العديد من المشاكل ويمكن التوجه إلى الديوان الملكي ببرقية أو طلب للحصول على إعفاء من سداد بعض أقساط القروض الخاصة بالبنوك أو حتى العفو تمامًا من سداد هذه القروض في بعض الحالات.صيغة خطاب طلب اعفاء من قرض
يمكن للأفراد إرسال طلب إعفاء للديوان الملكي في حالة مرضهم بمرض لا يستطيعون معه العمل لسد هذا القرض وتكون صيغته كالآتي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد،
أتقدم بطلبي هذا إلى سمو ملك السعودية وخادم الحرمين الشريفين
الرجاء من سيادتكم التكرم بإعفائي من سداد باقي القرض المستحق لدي بنك (يتم ذكر البنك) وذلك حيث أنني أصبت بإصابة صحية تعوقني من العمل والمقدرة على سداد القرض الذي قمت بالحصول عليه خلال الفترة (وذكر تاريخ الحصول على القرض) وأريد الحصول على مساعدة مالية لسداد المستحق للبنك. وجعلكم الله عونًا لأبناء شعبكم العظيم.
اسم المرسل/
رقم الجوال/
العنوان/الأوراق اللازمة للحصول على الإعفاء من القرض
- يتم إرفاق صورة من بطاقة الهوية الخاصة بمقدم الطلب.
- يتم إرفاق صورة من التقرير الطبي مفادها العجز عن العمل لسداد المتبقي من القرض.
- إرفاق بحث حالة للحالة مقدمة الطلب وأسرته.
هناك بعض الشروط التي تم وضعها لقبول إعفاء الديوان الملكي المتوفي من سداد الورقة للمستحق من القرض وهي:
- ألا يكون للمتوفي أي تركة أو ميراثًا خلفه للورثة بعد وفاته.
- أن يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمتوفي صحيحة وكافة المعلومات بها كالمسجلة بالفعل بالأوراق الرسمية.
في هذه الحالة يستطيع ورثة المتوفي الحصول على إعفاء من سداد باقي المستحق من القرض على المتوفي.
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