نتيجة القبول في الجامعات السودانية برقم الاستمارة admission.gov.sd

نتيجة القبول في الجامعات السودانية برقم الاستمارة عبر موقع admission.gov.sd 2021، التي أعلنت عنها وزارة التعليم السودانية في صباح اليوم والتي كانت محل انتظار جميع الطلاب والطالبات الجدد، وذلك بعد الإعلان من قبل وزارة التعليم أول امس أن اليوم هو الموعد المحدد للإعلان الرسمي عن نتيجة القبول في المعاهد والجامعات بالسودان، وفي ضوء ذلك عقد مؤتمر صحفي ضم العديد من القيادات العلمية بالسودان وحدد فيه النسب والمعايير الخاصة بالالتحاق بالمعاهد والجامعات 2021 للعام الجديد، لذا نقدم لكم ألية الاستعلام والخطوات الواجب اتباعها عبر الرابط الرسمي للجامعات السودانية.

نتيجة القبول في الجامعات السودانية برقم الاستمارة عبر موقع admission.gov.sd 2021

يتمكن الكثير من الطلاب والطالبات التعرف على النتيجة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع وزارة التعليم السودانية https://www.mohe.gov.sd/ .

. الضغط علي قسم النتائج.

تحديد نوع القبول سواء كان ( عام، خاص، حكومي، أهلي، وافدين)

تسجيل رقم الاستمارة.

الضغط علي كلمة إرسال.

يتمكن الشباب من الجنسين الطلاب وطالبات التعرف علي النتيجة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم بالسودان كل ما عليك هو تسجيل رقم الاستمارة فقط ثم النقر علي الأيقونة الخاصة بالبحث وفي حالة عدم التمكن للوصول إلى الموقع بسهولة يجب عليك المعاودة اكثر من مرة عير الرابط التالي http://admission.gov.sd/index.html لان بالطبع سيكون الضغط علي الموقع كبير جدا نتيجة الضغط المتواصل من قبل المتقدمين أما في حالة وجود توقف أو كان من الصعب عليك التعرف علي النتيجة يمكنكم ترك اسمك في صندوق التعليقات لمحاولة المزيد من المساعدة إليك.

يذكر انه خلال الفترة الماضية عقب إعلان نتيجة الطلاب شهدت مؤسسات التعليم بالسودان إقبالا كبيرا في جميع ولايات السودان حيث بلغ أعداد المتقدمين ما يتجاوز 40827 طالب وطالبة.

لذا نحن مستعدون لمساعدتكم في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال نتيجة القبول في الجامعات السودانية برقم الاستمارة عبر موقع admission.gov.sd 2021.