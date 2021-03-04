التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض

يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون وذلك نظرًا للظروف التي تمر عليهم وتعثرهم في سداد الديون وتراكمها عليهم، ويستطيعون من خلال الديوان الملكي السعودي للمساعدات تسديد الديون الخاصة بهم وذلك في حالة استحقاقهم لسداد الديون ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون.

التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون

يمكن للأفراد الراغبين في التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون بإرسال برقية إلى البريد الالكتروني الخاص بالديوان الملكي على أن يتم تسجيل بعض المعلومات الهامة لها:

كتابة اسم مقدم البرقية وتاريخ الميلاد الخاص به وكذلك رقم الجوال.

يفضل أن يتم إرفاق صورة من الأوراق والمستندات الخاصة بالديون المستحقة على مقدم الطلب.

البريد الالكتروني للديوان الملكي

قام ديوان الملكي للمساعدات بتوفير بريد الكتروني يمكن للمواطنين من داخل المملكة إرسال البرقيات للمساعدة في سداد الديون المستحقة عليهم على أن يتم صباغة البرقية بصورة واضحة وكذلك إضافة كافة التفاصيل المتعلقة بالدين ويتم الإرسال عبر [email protected].

معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

هناك أكثر من نموذج يتم إرساله من قبل الأفراد للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي ولكن من الضروري أن تكون هذه النماذج شاملة على:

أن يتم افتتاح البرقية بتقديم التحية لملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين.

أن تشتمل البرقية على كافة المعلومات الخاصة بالدين وسبب التعذر في سداده.

أن تحتوي البرقية على أزمة واحدة فقط ولا يتم ذكر أكثر من طلب مساعدة.

وسوف نذكر فيما يلي نموذج لصيغة الطلب للحصول على المساعدة من الديوان الملكي:

إلى جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين.

تحية طبية وبعد،

فإني أتوجه لجلالتكم في لتقديم يد العون لي في تجاوز محنتي، حيث أرغب في مساعدة مالية لكي يمكنني الحصول على حياة كريمة لي ولأسرتي فإن دخلي الحالي لا يستطيع تغطية كافة المصاريف الخاصة بي وأسرتي، ولا أستطيع العمل فترة ثانية حيث أنه ألم بي المرض ولا أقوي على العمل فوظيفة ثانية، فالرجاء من سيادتكم تقديم المساعدة لي ووفقكم الله لمساعدة المحتاجين.

اسم المرسل/

رقم الجوال/

العنوان/