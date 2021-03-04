محكمة بداية حقوق عمّان تقرر حل مجلس نقابة المعلمين

دوت الخليج :- قررت محكمة بداية حقوق عمّان، الأربعاء، حل مجلس نقابة المعلمين في دعوى رفعت من معلمين، حسب مصدر في المحكمة.
وقال المصدر، إنّ المحكمة اعتبرت ما قام به أعضاء مجلس النقابة من تبرعات تضر بمصلحة النقابة والهيئة العامة، حيث إنّ "الهيئة العامة للنقابة لم تُجزْ صرف التبرعات".
وأضاف، أن ميزانية وموجودات النقابة تقدر بـ مليون و263 ألف دينار أي "40% من موجودات صندوق النقابة".
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