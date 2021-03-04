أخبار اليمن : الامانة..اغلاق 500 محل ومنشأة تجارية مخالفة

الامانة..اغلاق 500 محل ومنشأة تجارية مخالفةمنح مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة وفروعه بالمديريات خلال العام الماضي، ألفين و865 سجلاً تجارياً جديداً، وتجديد ألف و75 سجلاً.

وأوضح تقرير صادر عن المكتب أنه تم ضبط تسعة آلاف و420 مخالفة تموينية، وإتلاف 752 طن من المواد الغذائية المنتهية خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن المخالفات توزعت على ثلاثة آلاف و474 مخالفة رفع أسعار وألف و811 مخالفة نقص أوزان الرغيف و254 عدم وجود ميزان وألف و565 عدم إشهار الأسعار و773 مخالفة إجراءات فنية واحترازية، و298 مخالفة بيع سلع تالفة ومنتهية، و272 رفض تفتيش و7 تلاعب بفترة الصلاحية و134 البيع بدون فواتير و832 مخالفة أخرى.

وذكر التقرير، أنه تم إغلاق 500 منشأة ومحلاً تجارياً مخالفاً، وإحالة ألف و618 مخالفة إلى النيابة والبت في ثمانية آلاف و347 مخالفة بمحاضر واتخاذ إجراءات إدارية وغرامات مالية حيالها.

وأوضح مدير مكتب الصناعة صادق صلاح، أن اللجان الميدانية استهدفت خلال العام الماضي 26 ألف و498 منشأة تجارية منها 11 ألف و624 منشآت ملتزمة بالأسعار والأوزان والإجراءات الاحترازية، ووزعت خلالها ستة آلاف و527 قائمة أسعار وتعميمات.

وبين أن مكتب الصناعة تلقى خلال الفترة ذاتها ألف و62 بلاغ وشكوى وصلت إلى عمليات وزارة الصناعة والمكتب، وتم النزول في حينه للتأكد من صحة البلاغات، وتبين أن 223 بلاغاً منها غير سليم، فيما تم اتخاذ الإجراءات حيال 839 بلاغ.

وأفاد صلاح، أنه تم إتلاف 757 طناً مواد غذائية متنوعة تالفة ومنتهية الصلاحية خلال 2020م، بمشاركة الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

