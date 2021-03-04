السيادة السودانى يصدر مرسوما بإنشاء نظام الحكم الإقليمى الفيدرالى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، نص المرسوم الدستورى على تطبيق نظام حكم الأقاليم "الفيدرالى" عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم فى السودان الذى يحدد الأقاليم وعددها وحدودها، هياكلها، اختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع إتفاق جوبا لسلام السودان 2020. وطالب المرسوم الدستورى جميع الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

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