جامعة الدول العربية تثمن جهود الكويت فى تحقيق التضامن العربى

جدة - نرمين السيد - عبر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، خلال دورته العادية رقم 155 المنعقدة أمس الأربعاء، عن تثمينه للمساعى والجهود التى بذلتها الكويت فى سبيل تحقيق التضامن العربى والخليجى المنشود، وما لقيه ذلك من دعم عربى ودولى.





كما أشاد المجلس بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز باستضافة "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" للدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما وجه الشكر لكل الدول الأعضاء فى المجلس، وإعلان العلا الصادر عنها، مع التنويه بمشاركة وزير خارجية جمهورية مصر العربية، حيث أكد إعلان العلا على تعزيز أواصر الود والتآخى بين شعوب المنطقة، وإعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعى، والترحيب بتوقيع جمهورية مصر العربية على بيان العلا، مما يؤكد توثيق العلاقات الأخوية التي تربط مصر بدول مجلس التعاون، وبما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

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