عاجل .. الكويت تفرض حظر تجول 12 ساعة يوميا لمدة شهر

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، بأن الحكومة الكويتية، قررت اليوم الخميس، فرض حظر تجوال لمدة شهر من الساعة 5 مساء إلى الساعة 5 صباحا اعتبارا من يوم الأحد المقبل.





وأوضحت الحكومة الكويتية أن قرارها يأتى فى إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد. وأدت الحكومة الكويتية الجديدة، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح. وتشكلت الحكومة الجديدة من 15 وزيرا، وضمت نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلى إلى جانب منصبه كوزير للدفاع وعبد الله الرومى إلى جانب منصبه كوزير للعدل وتعزيز النزاهة وهو وزير جديد فى الحكومة. وضمت الحكومة الجديدة أيضا أربعة وزراء جدد إلى جانب احتفاظ عدد من الوزراء السابقين بحقائبهم من بينهم وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد ووزير الداخلية ثامر العلى.

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