إصدار تحذير من تسونامى بعد وقوع زلزال قوى قبالة نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - وكانت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية قد ذكرت فى بادئ الأمر أن شدة الزلزال 7.3 درجة قبل أن تعدله بالخفض إلى 6.9. وقالت إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وقال مركز التحذير من أمواج المد فى المحيط الهادى، إنه من المحتمل حدوث تسونامى فى نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.