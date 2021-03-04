تحطم مروحية عسكرية تركية ومقتل 9 أشخاص

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحطم طائرة عسكرية جنوب شرق تركيا.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن تحطم المروحية العسكرية أسفر عن وفاة 9 أشخاص.
فيما لم تكشف وسائل الإعلام التركية عن سبب تحطم المروحية العسكرية حتى الآن.
يأتي بالتزامن مع التقارير الذي تشير عن تجهيز تركيا لعملية عسكرية على منطقة سنجار العراقية قد التواجد الكردي في هذه المنطقة.
وأعلنت تركيا إنتهاء العملية العسكرية التي شنتها على الشمال العراقي، وذلك بالتزامن مع مقتل 13 تركيا كانوا محتجزين شمال العراق من قبل قوات كردية.
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