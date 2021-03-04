بالتزامن مع قرار الحظر.. هل سمحت السلطات الكويتية بدخول الوافدين البلاد؟

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية بأن مجلس الوزراء الكويتي لم يصدر قرارا في جلسته الاستثنائية اليوم بالسماح بدخول الوافدين من الدول الأكثر خطورة والتي تم زيادتها الى 68 دولة.

قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، لمدة شهر كامل وفق صحيفة القبس.

وكانت إصابات كورونا في الأيام الثلاثة الماضية في الكويت قفزة قياسية، حيث بلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة.

وكان مجلس الوزراء قد رفض في 22 فبراير الماضي، مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد.

ولكنه فرض في الوقت ذاته عددا من القرارات الجديدة المتشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء «كورونا» في البلاد.