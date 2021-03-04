بعد الحصول على لقاحات كوفاكس.. السودان يبدأ تطعيم مواطنيه في هذا الموعد

تبدأ السلطات السودانية، الأسبوع المقبل، تطعيم العاملين بالقطاع الصحي ضد فيروس كورونا، بعد حصولها على جرعات برنامج "كوفاكس" الخاص بتوفير اللقاحات للدول النامية.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، يبدأ السودان بالقطاع الطبي، ثم من تبلغ أعمارهم 45 عاما فأكثر ويعانون من أمراض مزمنة، وسيكون التطعيم مجانا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الصحة قوله إن السودان تلقى 828 ألف جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" أمس الأربعاء بمطار الخرطوم.

ويقول السودان إنه يتوقع تلقي باقي إجمالي 3.4 مليون جرعة من برنامج "كوفاكس" الذي تشارك في إدارته منظمة الصحة العالمية في الربع الثاني من هذا العام.

وأوضح مسؤولو وزارة الصحة أن الخرطوم تنوي تطعيم 20 % من سكان البلاد، الذين يقدر عددهم بنحو 44 مليون نسمة، من خلال برنامج "كوفاكس" بحلول سبتمبر.