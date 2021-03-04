العراق .. قيادي ديني كبير يعلق علي زيارة البابا فرانسيس للبلاد

علق رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، الخميس، علي الزيارة المرتقبة التي يقوم بها بابا الفاتيكان إلى العراق واصفا اياها بـ"الحدث العالمي".
وفي بيان صحفي له؛ أشار حمودي الي ان زيارة البابا فرنسيس للعراق حدث عالمي.
وأكد في بيانه انها تجسيد حي لعظمة مكانة العراق، كمهبط الأنبياء والرسل، ومهد لأولي الحضارات الإنسانية" بحسب ماذكر موقع ناس العراقي.
وبين أن اللقاء المرتب للبابا فرنسيس بسماحة المرجع الاعلى السيد السيستاني لهو تأكيد لمكانته الإسلامية العظيمة".
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