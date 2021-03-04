أفادت شبكة القدس الإخبارية نقلا عن ‏محافظ نابلس إبراهيم رمضان قوله "أؤيد من يملك سعر اللقاح يذهب إلى إسرائيل لشرائه، ولكن هناك كثيرين لا يملكون هذه القدرة".

وكان محافظ نابلس إبراهيم رمضان، اعلن في وقت سابق عن إغلاق المحافظة إغلاقًا شاملًا، اعتبارا من يوم السبت القادم ولمدة أسبوع.

وبحسب التصريح الصادر عن المسؤول الفلسطيني "يكون يوم غدٍ الجمعة لتزويد المواطنين بالاحتياجات اللازمة".

وأضاف المحافظ في تصريح صحفي: "ستمنع الحركة والمواصلات الداخلية والخارجية بين المدن والقرى إلا للضرورة، وسيتم إغلاق كافة المرافق التجارية والصناعية، ما عدا المخابز والصيدليات سيتم فتحها أيام الأحد والثلاثاء والخميس فقط".