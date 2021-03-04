تدمير طائرات مفخخة.. الجيش اليمني يحبط انتهاكات الحوثيين في مأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، إسقاط طائرة بدون طيار مفخخة تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة صرواح غرب مأرب.

ووفقًا لوسائل إعلام يمنية، يأتي ذلك استمرارًا لعمليات الجيش اليمني ضد الحوثيين، إذ اعترضت القوات في وقت سابق، طائرتين مسيرتين (مفخختين) أطلقتهما المليشيات باتجاه مأرب.

من جانبه، أعلن الجيش، عن مقتل 30 من عناصر ميليشيا الحوثي وجرح آخرين بنيران قواته والمقاومة الشعبية بعد إحباط هجوم انتحاري حوثي على أحد المواقع العسكرية.

وذكر إعلام الجيش الوطني أن مقاتلات التحالف دمرت تعزيزات حوثية كانت في طريقها للجبهة في مأرب.