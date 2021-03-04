أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، إسقاط طائرة بدون طيار مفخخة تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة صرواح غرب مأرب.
ووفقًا لوسائل إعلام يمنية، يأتي ذلك استمرارًا لعمليات الجيش اليمني ضد الحوثيين، إذ اعترضت القوات في وقت سابق، طائرتين مسيرتين (مفخختين) أطلقتهما المليشيات باتجاه مأرب.
من جانبه، أعلن الجيش، عن مقتل 30 من عناصر ميليشيا الحوثي وجرح آخرين بنيران قواته والمقاومة الشعبية بعد إحباط هجوم انتحاري حوثي على أحد المواقع العسكرية.
وذكر إعلام الجيش الوطني أن مقاتلات التحالف دمرت تعزيزات حوثية كانت في طريقها للجبهة في مأرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدمير طائرات مفخخة.. الجيش اليمني يحبط انتهاكات الحوثيين في مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.